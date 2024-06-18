“Ne hazin ki Gazze’de bu yıl hiç mezun yok”

Bosna-Hersek'te Türk girişimciler tarafından kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nden (IUS) mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.16 ayrı ülkeden 218 öğrenci için kampüste gerçekleştirilen törene Bosna-Hersek Devlet Parlamentosu Başkanı Kemal Ademoviç, Saraybosna Kanton İçişleri Bakanı Admir Katica, Zenitsa Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjiç, Türkiye'nin Bosna-Hersek Büyükelçisi Sıddık Babür Girgin, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Türkiye ve Bosna'dan bir çok misafirle veliler katıldı.Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı (SEDEF) Başkanı Hasan Topaloğlu, Gazze'de yaşanan drama dikkati çekti. Bu yıl Gazze'deki üniversitelerden hiç bir öğrencinin mezun olamadığına dikkat çeken Topaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ne hazindir ki Gazze'de bu yıl mezun yok. Elbette herkese bu acıyı yaşatanlar da yok olacaklardır. İlim ve irfan birlikte olunca iyilik ve güzelliğin inşası mümkün olmaktadır. Ancak bir zalimin elindeki ilim ölüm olmakta, gözyaşı olmakta, bugünkü Gazze'de olduğu gibi zulüm olmaktadır. Kötülerin egemen olmaya çalıştığı bir dünyada umudumuz diridir. İnadına iyilik, inadına insanlık."