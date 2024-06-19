Fatma Nur’un adı kütüphanede yaşayacak

Gümüşhane Üniversitesi'nde okuyan ve yurtta aynı odada kalan 6 kız öğrenciden 3'ü, 6 Şubat depremine ailelerini ziyarete gittikleri memleketlerinde yakalandı. Öğretmen adayı Fatma Nur Gümüş hayatını kaybederken, Şeyda Bulut ve Hatice Güntürk hayatta kaldı. Fatma Nur'un adını yaşatmak isteyen geride kalan 5 oda arkadaşı, Gümüşhane Torul'a bağlı Yıldız Köyü İlkokulu'nda kütüphane ve eğlence odası oluşturdu. İnşaat, boya, temizlik, dekorasyon gibi tüm işleri kendi elleriyle yapan beş arkadaş, Fatma Nur Gümüş'ün adını verdikleri kütüphaneyi açtı.İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi Hatice Güntürk, "Yaşadığımız acı depremle kaybettiğimiz arkadaşımız Fatma Nur Gümüş'ün adına da böyle bir projeye başladık. Çok keyifli, mutlu olduğumuz bir çalışmayı tamamladık" dedi. Fatma Nur Gümüş ile aynı lisede okuduklarını söyleyen Şeyda Bulut ise, "Fatma, tüm sırlarımı, dertlerimi paylaştığım arkadaşım, kardeşimdi" diye konuştu.