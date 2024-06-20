Hz. Muhammed’e hakaret eden provokatöre CHP’den destek

Sosyal medyada İslam dini ve Hz. Muhammed hakkında hakaret içerikli ifadeler kullanan Diamond Tema adlı provokatöre CHP'den destek geldi. Bir Youtube kanalında yayınlanan hakaret ifadeleri büyük tepki çeken Diamond Tema hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Yaptığı yayının ardından yurtdışına kaçtığı belirlenen Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dini değerlere hakaret eden şüpheliye CHP'den destek açıklamaları geldi.Diamond Tema'ya ilk destek CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den geldi. Emir'in açıklamasını CHP ilçe teşkilatları takip etti. CHP Kadıköy Gençlik Kolları "Diamond Tema Yalnız Değildir" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Diamond Tema, şeriatçı liberteryen Asrın Tok ile yaptığı yayında hiçbir hakaret etmemesine rağmen şeriatın olumsuz yanlarını dile getirdiği için siyasal İslamcıların hedefi haline geldi. Siyasal İslamcıların sesine kulak veren savcılar harekete geçti ve Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkartıldı.CMK'ya uygun olmayan bu 'yakalama' kararını kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verildi. CHP Ataşehir Gençlik Kolları açıklamasında ise, "Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir Gençlik Kolları olarak, ifade özgürlüğüne yönelik bu tür soruşturmaların anayasamızla güvence altına alınmış ifade özgürlüğüne zarar verdiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. CHP'nin toplum değerlerine hakaret eden provokasyona verdiği destek tepki topladı.