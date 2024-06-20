Mardin’de çıkan yangına müdahale ederken, itfaiye ekibinin tankeri yandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri, Kızıltepe İlçesine bağlı Dikmen mevkiinde çıkan yangına müdahale etti. Yangın söndürme konusunda tecrübesiz oldukları gözlenen İtfaiye görevlileri bir anda yangının ortasında kaldı. İtfaiye erleri son anda kendilerini kurtarırken yanan su tankerini ise izlemekle yetindi.

AHMET TÜRK YÖNETİMİ, GÖREVDEN ALMALARA İLK OLARAK İTFAİYEDE BAŞLAMIŞTI

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde göreve gelen Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk ve yönetimi, ilk operasyonu İtfaiye Daire Başkanlığına yapmıştı. Tecrübeli tüm görevlileri görevden alarak yerine tecrübesiz amirleri atayan yeni yönetim, itfaiyenin operasyonel kabiliyetini olumsuz etkileyerek, itfaiyenin yetkinliğini kaybetmesine yol açtı.

Yanan itfaiye tankerinin sürücüsü ve ekibinin acemi olması nedeniyle, tankeri yangının ortasından çıkaramadığı belirtildi. Yana tankerin 15 milyon TL olduğu öğrenildi.