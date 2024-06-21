FETÖ’den ihraç eşini polis sevgilisine aklattı

SABAH'ın gündeme getirdiği Adana Adliyesi'ndeki rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi bir dizi skandala karışan hâkim Gül A.'nın Edirne'de görev yaptığı dönemde de adının birçok usulsüzlüğe karıştığı ortaya çıktı.Adana'da görev yapan hâkim Gül A.'nın 5 yıl yasak aşk yaşadığı işadamı S.L.'yi ayrıldıktan sonra tehdit etmesiyle birlikte hakkında başlatılan soruşturmada, inanılmaz olaylar zinciri çıkmıştı.SABAH'ın gündeme taşıdığı olaylarda, evli ve 20 yaşında oğlu olmasına rağmen birlikte yaşadığı işadamıyla ayrılan kadın hâkimin, işadamını başkaları aracılığıyla ölümle tehdit ettirdiği, akaryakıt kaçakçılığı suçundan yargılanan bir işadamından 500 milyon lira aldığı, adli emanette bulunan metamfetamin adlı uyuşturucu maddeyi alıp uyuşturucu partisi yaptığı ortaya çıkmıştı.Adalet Bakanlığı, Gül A.'nın, Adana'da mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı işlemler nedeniyle açığa alındığını, Edirne'de karıştığı başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini duyurmuştu.Gül A. ile ilgili soruşturma dosyasında görev yaptığı Edirne'de kendisine yardım eden ve yargılaması olan polis memuru M.C.D.'nin beraat etmesini sağladığı belirlendi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Edirne'de vali yardımcısı olarak görev yapan ve Eylül 2016'da FETÖ üyeliğinden meslekten ihraç edilen eşi S.A. hakkındaki delilleri de o dönem Edirne KOM Şube'de çalışan sevgilisi M.C.D'yi kullanarak yok edip takipsizlik kararı verilmesini sağladığı ortaya çıktı. Kadın hâkim Gül A.'nın eşinin hâlen bir büyükşehirde vali yardımcısı olarak göreve devam ettiği öğrenildi.Ayrıca Gül A.'nın yaptıkları bunlarla da sınırlı kalmadı. Gül A.'nın oğluna ait şirketin Gaziantep'te yaptığı deprem konutları projesinin hatalı olmasından kaynaklı olarak açılan tazminat davaları için Kahramanmaraş'a giderek oğlunun lehine kararlar çıkarmayı sağladığı, yine oğlunun şirketine kesilen vergi cezasının kaldırılması yönünde çaba gösterdiği, oğlunun iş durumunu garantiye almak amacıyla da bir işyerinin tapusunu kredi çekip satın alınmış gibi gösterip devrini sağladığı belirtildi.Hâkim Gül A.'nın 5 yıl yasak aşk yaşadığı öne sürülen işadamı S.L. dün bir açıklamada bulundu. S.L., "Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu. Oğluna bir şirket kurdurduk. Bugün dahi hâkim beni arayıp tehdit ediyor. Beni intihara zorlamaya çalışıyor. Ben bu kadının birtakım insanlarla irtibata geçip kendisini kullandırdığını öğrendiğim an ilişkiyi bitirmek istedim. Böyle bir ilişkiyi hazmedemedim" dedi.