Kriminal hakime olayında garip gelişme! Hakkındaki haberlere erişim engeli

Türkiye SABAH'ın gündeme taşıdığı "Kriminal Hakime" olayını konuşuyor. Görev yaptığı Edirne ve Adana'da 2017 yılından bu yana şantaj, ölüm planı, tehdit, rüşvet gibi birçok suça karıştığı iddiasıyla geçtiğimiz ay HSK tarafından ihraç edilen kriminal hakime olayında şok bir gelişme yaşandı.

NEDEN GÖLBAŞI SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE BAŞVURDU?

İnanılmaz olaylar zincirine karıştığı ortaya çıkan hakime Gül A., hakkında çıkan haberlerle ilgili yayın yasağı aldırma çabasına girdi. Eşi Gaziantep'te görev yapan kendisinin de son görev yeri Adana olan Gül A. hakkında çıkan bazı haberlerle ilgili haber linklerine erişim engeli aldırdı. Garip olan ise Gül A. hakkında çıkan haberlere erişim engelini veren mahkeme oldu. Gül A. hakkındaki bazı haberlerle ilgili erişim engeli kararını Ankara Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği'nden aldı.

ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Gölbaşı Sulh Ceza Hakimi Özlem Semiha Sesli tarafından 2024/1819 sayılı kararla Gül A.'nın verdiği dilekçeyle birçok internet sitesindeki URL adreslerindeki içeriklerin kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle erişiminin engellenmesine karar verildi.

O HAKİM DE EŞİYLE BİRLİKTE EDİRNE'DE GÖREV YAPMIŞ

2019 HSK Yaz Kararnamesiyle eşi Keşan Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Özlem Semiha Sesli'nin Keşan Hâkimliği yaptığı, 2023 HSK Yaz Kararnamesiyle de Başsavcı olan eşinin Ankara BAM Savcılığı'na, kendisinin de Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği'ne atandığı öğrenildi. Hakim Gül A.'nın erişim engeli kararını aldırmak için Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliğini bu yüzden tercih edip etmediği bilinmiyor.