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Kriminal hakime Gül A. ile yasak aşk yaşamıştı: İş adamı Server Leventoğlu konuştu!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
14:28
Adana Adliyesi'nde görevli hakime Gül A., kiracı olarak yaşadığı sitenin yönetici iş adamı Server Leventoğlu ile yasak aşk yaşadı! Adı rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi bir dizi skandallara adı karışan kriminal hakime görevden atıldı. Türkiye'nin konuştuğu hakimenin yasak aşkı Leventoğlu ise ilk kez yaşadıklarını anlattı: Özel görüntülerimle tehdit etti!