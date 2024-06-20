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Haberler Yaşam Kriminal hakime Gül A. ile yasak aşk yaşamıştı: İş adamı Server Leventoğlu konuştu!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 14:28

Kriminal hakime Gül A. ile yasak aşk yaşamıştı: İş adamı Server Leventoğlu konuştu!

Adana Adliyesi'nde görevli hakime Gül A., kiracı olarak yaşadığı sitenin yönetici iş adamı Server Leventoğlu ile yasak aşk yaşadı! Adı rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi bir dizi skandallara adı karışan kriminal hakime görevden atıldı. Türkiye'nin konuştuğu hakimenin yasak aşkı Leventoğlu ise ilk kez yaşadıklarını anlattı: Özel görüntülerimle tehdit etti!

İHA
Kriminal hakime Gül A. ile yasak aşk yaşamıştı: İş adamı Server Leventoğlu konuştu!

Türkiye, adı yasak aşk, rüşvet, uyuşturucu partisi gibi skandallar zincirine karışan hakime Gül A. olayı ile sarsıldı. Adana Adliyesi'nde görev yapan hakim Gül A.'nın 5 yıl yasak aşk yaşadığı işadamını ayrıldıktan sonra tehdit etmesiyle birlikte hakkında başlatılan soruşturmada dikkat çeken detaylara ulaşıldı.

Kriminal hakime Gül A. ile yasak aşk yaşamıştı: İş adamı Server Leventoğlu konuştu!

MEĞER DAHA ÖNCE EDİRNE'DE DE...

Edirne'de de görev yaptığı sırada benzer olaylara karıştığı belirlenen Gül A., açığa alınırken kriminal hakimenin 5 yıl boyunca yasak aşk yaşadığı iş adamı Server Leventoğlu şoke eden açıklamalar yaptı.

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Kriminal hakime Gül A. ile yasak aşk yaşamıştı: İş adamı Server Leventoğlu konuştu!

"SEN GÜÇLÜ BİR ERKEKSİN"

Öyle ki evli ve 1 çocuk annesi hakim Gül A., Adana'da kiracı olarak yaşadığı sitenin yönetici Server Leventoğlu ile 2019 yılı eylül ayında tanıştıktan sonra birliktelik yaşamaya başladı. Kadın hakim bir gün Leventoğlu'na, "Benim bazı sıkıntılarım var. Sen güçlü bir erkeksin bana yardımcı olmanı istiyorum, ben daha önce Edirne'de görev yaptım.

Kriminal hakime Gül A. ile yasak aşk yaşamıştı: İş adamı Server Leventoğlu konuştu!

Orada görev yaparken hakkımda rüşvet iddialarında bulunduğu, sahtecilik yaptığımı söylediler. Senin beni bu suçlamalardan kurtarman, dosyalarımı kapattırman ve o kişilerden beni korumanı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kriminal hakime Gül A. ile yasak aşk yaşamıştı: İş adamı Server Leventoğlu konuştu!

CİNSEL BİRLİKTELİKLERİNİ KAYDEDİP TEHDİT ETTİ

Bunun üzerine kadın hakim ile yaklaşık 5 yıl yasak aşk yaşayan Leventoğlu, bu süre zarfında cinsel birlikteliklerinin görüntülerini kaydedip karşılıklı olarak birbirleriyle paylaştı. Kadın hakimin başka erkeklerle de menfaat karşılığında ilişki yaşadığını öğrenen Server Leventoğlu ayrılmak istedi. Leventoğlu, hakimi telefonla arayıp 5 yıl süren birlikteliklerini sona erdirip, kendisiyle irtibat kurmamasını, aksi halde Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunacağını söyledi. Bunun üzerine Mayıs ayında Leventoğlu tehdit edilmeye başladı.

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