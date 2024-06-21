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Giriş Tarihi: 21.6.2024 11:05

Moloz kavgası cinayetle bitti Mimar yönetici moloz kavgasında apartman sakinini öldürdü

İzmir’de mimar apartmanın yöneticisi D.E.A. (43) molozların kaldırılmaması nedeniyle komşusu oto tamircisi Hüseyin Akıncı (38) ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Akıncı tabancasıyla Akıncı’ya ateş etti. Akıncı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Moloz kavgası cinayetle bitti Mimar yönetici moloz kavgasında apartman sakinini öldürdü

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi Demirköprü Mahallesi 6189/2 Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Akıncı ile oturduğu apartmanın yöneticisi D.E.A., arasında, binanın önündeki molozların kaldırılmaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.E.A., tabancasını çıkarıp, Akıncı'ya ateş etti. Akıncı, boğazına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akıncı, kaldırıldığı öze hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Libya asıllı Türk vatandaşı D.E.A. olayda kullandığı ruhsatlı tabancasıyla birlikte Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Şüpheli D.E.A.'nın Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Moloz kavgası cinayetle bitti Mimar yönetici moloz kavgasında apartman sakinini öldürdü
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