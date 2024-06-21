Moloz kavgası cinayetle bitti Mimar yönetici moloz kavgasında apartman sakinini öldürdü

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi Demirköprü Mahallesi 6189/2 Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Akıncı ile oturduğu apartmanın yöneticisi D.E.A., arasında, binanın önündeki molozların kaldırılmaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.E.A., tabancasını çıkarıp, Akıncı'ya ateş etti. Akıncı, boğazına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akıncı, kaldırıldığı öze hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Libya asıllı Türk vatandaşı D.E.A. olayda kullandığı ruhsatlı tabancasıyla birlikte Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Şüpheli D.E.A.'nın Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.