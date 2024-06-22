Çeşme Belediyesi’nden hukuksuzluk

İzmir'in Çeşme ilçesinde CHP'li belediye adeta hukuk skandalına imza attı.Çeşme Çiftlikköy'de bulunan 148 villadan oluşan Altınkum Pırlanta Sitesi'nde 3. derece sit alanında yer alan arıtma tesisi, havuz ve dükkânlar Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan (Sit Kurulu) izin alınmadan kaçak olarak yapıldı. Yıllarca Çeşme Belediyesi tarafından görülmeyen kaçak yapılar için 2019'da imar barışından yararlanıp yapı kayıt belgesi alındı. Ancak yapı kayıt belgeleri Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından geçersiz olduğundan iptal edildi.İzmir 2 No'lu Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu tarafından kaçak yapılar hakkında yıkım kararı verildi. Karar İzmir Valiliği tarafından Çeşme Belediyesi'ne ve kooperatife tebliğ edildi.Aradan geçen 7 yıla rağmen bugüne kadar yıkım kararı Çeşme Belediyesi tarafından uygulanmadı.Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli148 villadan oluşan sitenin sakinleri, "Çeşme Belediyesi bu kaçak inşaatlara zamanında göz göre göre ruhsat verdiği için tazminat ödeyecek. Cezai sorumluluğu var. Bundan kaçmak için yıkım kararını uygulamıyor. Yıkmamakta diretiyor" diyerek tepkisini dile getirdi.