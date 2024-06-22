HDP’li eski vekil hainliğini afişe etti: Türkiye’nin yenilgisine sevindi, Portekiz’e destek verdi!

2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla yenen A Milli Futbol Takımı, F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini yaşadı.

HAİNLİĞİNİ AFİŞE ETTİ!

HDP'li eski vekil Ferhat Encü Türkiye'nin Portekiz ile yaptığı maç sırasında sosyal medya hesabından alçak bir paylaşımda bulundu. Ferhat Encü Portekiz'e destek verdiğini ilan etti.