Haberler Gündem Haberleri HDP'li eski vekil hainliğini afişe etti: Türkiye'nin yenilgisine sevindi, Portekiz'e destek verdi!
Giriş Tarihi: 22.6.2024 23:19 Son Güncelleme: 22.6.2024 23:27

HDP'li eski vekil hainliğini afişe etti: Türkiye'nin yenilgisine sevindi, Portekiz'e destek verdi!

PKK kamplarında eğitim gördüğü ortaya çıkan HDP'li eski vekil Ferhat Encü Türkiye - Portekiz maçı için sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hainliğini afişe etti. Ferhat Encü, Türk Milli Takımı'nın yenilgisine sevindi ve Portekiz'e destek verdi. Encü'nün ifadesine sosyal medyadan çok sert tepki geldi.

HDP’li eski vekil hainliğini afişe etti: Türkiye’nin yenilgisine sevindi, Portekiz’e destek verdi!

2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla yenen A Milli Futbol Takımı, F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini yaşadı.

HAİNLİĞİNİ AFİŞE ETTİ!

HDP'li eski vekil Ferhat Encü Türkiye'nin Portekiz ile yaptığı maç sırasında sosyal medya hesabından alçak bir paylaşımda bulundu. Ferhat Encü Portekiz'e destek verdiğini ilan etti.

Ferhat Encü'ye sosyal medyadan büyük tepki gelirken, Encü aynı tavrına diğer paylaşımlarıyla da devam ederek Türk Milli Takımı'nın yenilgisine sevindiğini açıkça gösterdi.

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan hüküm giyen ve vekilliği düşürülen HDP'li Ferhat Encü'nün PKK kamplarında eğitim aldığı da ortaya çıkmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
HDP'li eski vekil hainliğini afişe etti: Türkiye'nin yenilgisine sevindi, Portekiz'e destek verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA