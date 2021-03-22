Son dakika: HDP'li isimler silah eğitimi aldılar milletvekili oldular





Şırnak Başsavcılığı'nın üç yıl önce hazırladığı iddianamede HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda çaycılık yapan D.E.'nin ifadesi de yer aldı. D.E. ifadesinde "4 milletvekili, milletvekili olmadan önce PKK'nın Cudi kampına gitti. Burada yaklaşık 20 gün silahlı ve ideoloji eğitimi aldıklarını, eğitimi başarı ile tamamladıklarını, eğitimi yapamazlarsa milletvekili olamayacaklarını bizzat bana söyledi. Hatta bana 'Dağa gittin mi, eğitim aldın mı?' diye sordular. Ben de gözleri bozuk olduğundan dolayı gitmediğimi söyledim" dedi. İşte detaylar: