Son dakika | HDP - PKK arasında 3 bin TL'ye çocuk alışverişi!

"3 BİN LİRAYA PKK'YA BİZİ SATTILAR"

"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan sanık E., HDP aracılığıyla dağa götürülme sürecini bütün detaylarıyla anlattı. PKK-KCK'ya katılmak üzere bir arkadaşı ile birlikte HDP'nin Van Erciş ilçe teşkilatına gittiklerini, parti binasında görüştükleri kişiler tarafından Hakkari'nin Derecik ilçesine götürüldüklerini belirten örgüt üyesi "Buradan sınırı geçerek Şıh isimli bir şahsa teslim edildik. Örgüt üyesi bizi teslim eden partiliye 3 bin lira verdi. Daha sonra Şıh isimli PKK'lı, arkadaşım ve beni Irak'ın kuzeyinde bulunan örgütün kampına götürdü. Burada 150-160 kişiye yakın örgüte yeni katılan çocukların bulunduğunu gördüm. Bir müddet sonra pişmanlık duyup eğitim kampından kaçmayı başardım" dedi.