Van'da PKK sempatizanları Nevruz ateşi yakmaya çalışırken alevler içinde kaldı | Video
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Van'da Nevruz ateşi yakmaya çalışan PKK sempatizanları benzin aniden tutuşunca böyle alevler içinde kaldılar...