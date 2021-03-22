Video Yaşam Van'da PKK sempatizanları Nevruz ateşi yakmaya çalışırken alevler içinde kaldı | Video

Van'da PKK sempatizanları Nevruz ateşi yakmaya çalışırken alevler içinde kaldı | Video

Van'da PKK sempatizanları Nevruz ateşi yakmaya çalışırken alevler içinde kaldı | Video
22.03.2021 | 10:18

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Van'da Nevruz ateşi yakmaya çalışan PKK sempatizanları benzin aniden tutuşunca böyle alevler içinde kaldılar...

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