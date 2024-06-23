DEM’li vekil Aydeniz’den taziye evinde çirkin provokasyon

Geçtiğimiz günlerde Mardin'in Mazıdağı İlçesi ile Diyarbakır'ın Çınar ilçesi arasında çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle geniş alanlara yayılmasıyla yaşanan felakette birçok yerleşim alanı zarar görürken can kayıplarına ve yaralanmalara neden olmuştu.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma ve beraberindekilerle birlikte Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'nde hayatını kaybedenler için kurulan taziye evine giderek vatandaşlara başsağlığında bulundu.

Taziyeye DEM Parti Milletvekili Salihe Aydeniz'de gelerek Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve orada bulunanlara yönelik çirkin söylemlerde bulundu. Taziye evinde bulunan köylüler ve taziye sahipleri bu duruma tepki göstererek bu girişimde bulunanların kendilerinden olmadığını ve dışarıdan geldiklerini belirterek Vali Tuncay Akkoyun ve Milletvekili Faruk Kılıç ile birlikte bulunan heyete yaşananlardan dolayı üzüntülerini ilettiler.

Yaşanan talihsiz olayın ardından basın açıklamasında bulunan AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Acıların daha taze olduğu, buruk ve hüzün ortamının en fazla olduğu, psikolojik ortamın müsait olmadığı bir durumda heyete yönelik yapmış olduğu iftira dolu basiret taşımayan bu söylemler büyük bir talihsizliğe neden olmuştur ifadelerine yer vererek, "Yangın felaketinin başladığı andan itibaren Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, olaya vakıf kurum ve kurum amirleriyle koordineli bir şekilde olaya müdahale etmekte gecikmediler. Devletin tüm kurumlarıyla orada olduğu ve vatandaşını her şekilde himaye ettiği böyle bir durumda DEM Partisi Milletvekili'nin çirkin tavırları orada bulunanlar tarafından bile olumsuz karşılanmasına neden oldu. Yangın afetinde yakınlarını kaybeden taziye sahipleri acılarının paylaşılmasını beklerken bu şekilde bir olayla karşı karşıya kalmaları hem kendilerinde hem de orada bulunan diğer köylüler tarafından şaşkınlıkla karşılandı." açıklamasında bulundu.