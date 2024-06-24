Güvenlik korucusu kazada şehit oldu

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde nöbetten dönen güvenlik korucuları trafik kazası geçirdi. Kazası sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 4 korucu yaralandı. Güçlükonak ilçesi Gümüşyazı Mahallesi'nde dün sabah görevden dönen güvenlik korucularının bulunduğu araç kaza yaptı. Kazanın ardından araç sürücüsü güvenlik korucusu Cumali Esendemir kaldırıldığı Güçlükonak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu Aynı araçta bulunan ve kazada yaralanan güvenlik korucuları M.E., İ.E., H.E., ve A.E. hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı