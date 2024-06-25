Oyuncu başkandan vatandaşa birinci gol

Eski Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel döneminde yapılan Halk Eğitim Merkezi ve İl Spor Müdürlüğü ile Etimesgut Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında 8 bin 500 öğrencinin ücretsiz spor eğitimi aldığı spor salonu, belediyenin CHP'li Erdal Beşikçioğlu idaresine geçmesinin ardından aylık 750 Türk lirası aidata bağlandı. Halk Eğitim Merkezi ve İl Spor Müdürlüğü ise Etimesgut Belediyesi'ne halka verilen hizmetin ücretsiz olması gerektiğini bildirerek projeye yönelik tahsis ettiği antrenörleri geri çekti.Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, konuyla ilgili SABAH'a değerlendirmede bulundu: İlgili kurumlar diyor ki 'Onlar ücretli yaptı, biz ondan dolayı antrenörleri çektik. Ücretsiz yaparlarsa biz ücretsiz antrenör göndermeye devam edeceğiz'. Velilere '750 TL aidat tahsil edilecektir' diye SMS ile bildirimde bulunmuşlar. 'Daha profesyonel olması için, buranın giderlerini karşılamak ve kaynak sorununu aşmak için böyle yapıyoruz' denilmiş. 8 bin 500 spor öğrencisi arkadaşımız var ve aileler bu durumdan dolayı çok rahatsız. Bir tarafta 'sosyal belediyecilik, halkçı belediyecilik' diyeceksin ve belediyenin ücretsiz verdiği bu hizmeti ücretli yapıp bunun faturasını da siyasi olarak AK Parti'ye ve devlet kurumlarına keseceksin. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet mi edecekler yoksa başka şey mi yapacaklar kendileri bilir. 750 TL'yi ödemeyecek aileler var. Bunun sorumlusu Etimesgut Belediyesi'dir.