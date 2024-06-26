Devletimizin nefesi alçakların ensesinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı'ndaki Polis Akademisi'nde "Polis Akademisi Mezuniyet Töreni"ne katıldı. Akademide eğitimlerini tamamlayan 15 ülkeden 94 uluslararası öğrenci ile 6 Polis Meslek Yüksekokulundan 483 kadın, bin 883 erkek olmak üzere toplam 2 bin 366 öğrenci başarıyla mezun oldu. Başkan Erdoğan törende yaptığı konuşmada şu önemli mesajları verdi:Afrika'dan Türk Cumhuriyetlerine, Balkanlardan Güney Asya'ya gönül coğrafyamızın dört bir yanında görev yapacak polislere başarılar diliyorum. 3 kıta 7 iklimde hüküm sürmüş bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurulan Türkiye gibi bir devleti ırkçı, lümpen, faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez.Son 1 yılda PKK/KCK'ya 34 bin 765 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 7'si kırmızı, 1'i yeşil, 15'i turuncu, 34'ü gri kategoride olmak üzere bin 45 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne katılımlar her geçen gün azalıyor, Askerlerimizin operasyonlarıyla hudutlarımızda 168 bin yasadışı geçiş engellenmiş, 13 bin 681 düzensiz göçmen yakalanmıştır. 1473'ü Suriye'de, 1052'si Irakta olmak üzere terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütü kıpırdayamaz hale geldi. Eli kanlı canilere nefes aldırmıyoruz. Yaz ayları boyunca çok daha kararlı operasyonlar gerçekleştireceğiz.Yerel ve uluslararası 605 çeteyi çökerttik. Aynı şekilde FETÖ, DEAŞ ve sol örgütlerin de tepesine biniyoruz. FETÖ'nün kalıntılarını devletimizden temizlemeye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Geçen yıl FETÖ'ye 5 bin 827 operasyon yapıldı, 9 bin 350 şüpheli gözaltına alındı. Devletimizin nefesi nereye kaçarlarsa kaçsınlar FETÖ'cü alçakların ensesinde olmaya devam edecektir.Ülkemizin ekonomisine, turizmine, ticaretine ve kamu diplomasisine zarar verme girişimlerine eyvallah etmeyeceğiz. Emniyet teşkilatımız saflarına eklenen 2 bin 366 yeni neferle milletimize karşı sorumluluklarını çok daha etkin bir şekilde yerine getirecektir. Çalışma prensibimiz gayet açıktır. Vatandaşın canına, malına, namusuna, özgürlüklerine ve güveliğine kasteden alçaklara karşı asla müsamahakar davranmayacaksınız. Suç işleyerek sınırı aşan her kim olursa olsun yakalayıp yargıya teslim ederek hak ettiği cezayı alasını temin edeceksiniz. Hukukun dışına çıkanlara nasıl nefes aldırmıyorsanız insanımıza karşı da müşfik olacak, görevinizi yaparken ölçüyü kaçırmayacaksınız.Kendisini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir yapıya tahammülümüz yok. Emniyet teşkilatımıza, devletimize olan inancı, zedeleyecek en küçük bir yanlışa göz yummayacağız. Eski Türkiye'nin kötü alışkanlıklarının güvenlik birimlerimiz dair hiçbir yapının devlette nüksetmesine izin vermeyeceğiz. Ne yapıyorsa hukuk içinde yapacağız, demokrasinin çizdiği sınırlar içinde yapacağız. Hukuk devletinden asla ve asla sapmayacağız.Başkan Erdoğan dereceye giren polislere kaç kardeş olduklarını da sordu. Ekranlara neşeli diyaloglar yansıdı:Hatice kaç kardeşsiniz? 5 (haa bak anneye babaya söyle tebrik ediyorum)Azerbaycanlı öğrenciye: Sen kaç kardeşsin, 'tek', ne tek mi? Sen böyle yapma. İlham(Aliyev) gardaşımızın 1 kızından 5 tane var.