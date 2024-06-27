Google, ‘deepfake’ videolarını kaldırıyor

Google ile Dijital Mecralar Komisyonu arasında geçtiğimiz salı günü gerçekleşen görüşmeden yeni detaylara ulaşıldı. TBMM'deki görüşmede Google Hükümetle İlişkiler ve Kamu Politikası Müdürü Duygu Yücesoy, en tartışılan "deepfake" videolarıyla dezenformasyon yapılabildiğini, özellikle siyasi karakterlerin konuşmalarının yapay zekâyla taklit edilerek dolandırıcılık gerçekleştirildiğini itiraf etti. Yücesoy, taklit amaçlı ve tamamen dolandırıcılığa yönelik bildirilen videoların hepsinin Google platformlarından kaldırıldığını bildirdi.Yücesoy, cinsel taciz başta olmak üzere çocukların kötücül girişimlere karşı güvenliğini sağlamak amacıyla yapay zekâ destekli koruma şemsiyesi bulunduğunu kaydederek, "Hiçbir şekilde Google platformlarında ve YouTube platformunda izin verilmez. Hatta, yapay zekâ ve makine öğrenmesi modellerimiz sayesinde böyle içeriklerin olması hâlinde bunlar size daha ulaşmadan zaten kaldırılır" ifadelerine yer verdi.