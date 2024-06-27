Haberler Gündem Haberleri Şırnaklılar, Türkiye - Çekya maçını kurulan dev ekranda izledi! Şırnaklı Vekilden ‘Biji Türkiye’ Paylaşımı
Giriş Tarihi: 27.6.2024 10:43 Son Güncelleme: 27.6.2024 10:45

Şırnaklılar, Türkiye - Çekya maçını kurulan dev ekranda izledi! Şırnaklı Vekilden ‘Biji Türkiye’ Paylaşımı

2024 Avrupa Şampiyonası kapsamında Türkiye ile Çekya arasında yapılan maç, Şırnak Valiliği ve Belediyesi organizasyonunda Cumhuriyet Meydanında kurulan dev ekrandan izlendi. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Cumhuriyet Meydanında maçı izleyen vatandaşların fotoğraflarını paylaşarak; ‘Biji Türkiye, Helal olsun bizim çocuklar’ paylaşımında bulundu.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnaklılar, Türkiye - Çekya maçını kurulan dev ekranda izledi! Şırnaklı Vekilden ‘Biji Türkiye’ Paylaşımı

"Cumhuriyet Meydanında Bizim Çocuklar için buluşuyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, Çekya-Türkiye maçını izledi. Milli takım forması giyen vatandaşların, açık havadaki milli maç heyecanı dronla da görüntülendi. Alanı dolduran taraftarlar, ellerinde Türk bayraklarıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Etkinliğe, Vali Cevdet Atay, Vali Yardımcıları Talha Altuntaş, Hasan Hüseyin Alpaslan, Ahmet Kavanoz, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdür Cemal Dalman, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Pozisyonlarda sürekli kalkıp oturan vatandaşlar bitiş düdüğü ile galibiyeti kutladı.

AK PARTİLİ VEKİLDEN 'BİJİ TÜRKİYE' PAYLAŞIMI

HDP Şırnak Eski Milletvekili Ferhat Encu, Türkiye'nin Portekiz'e 3-0 yenilmesinin ardından 'Biji Portekiz' (Yaşasın Portekiz) diyerek tepkileri üzerine çekmişti.

Dün Akşam Türkiye Milli Takımının Çekya'yı 2-1 yenmesinden sonra AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar'da Şırnak Cumhuriyet Meydanında maçı izleyen vatandaşların fotoğraflarını paylaşarak; 'Biji Türkiye, Helal olsun bizim çocuklar' paylaşımında bulundu.

HDP'li eski vekil hainliğini afişe etti: Türkiye'nin yenilgisine sevindi, Portekiz'e destek verdi!

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Şırnaklılar, Türkiye - Çekya maçını kurulan dev ekranda izledi! Şırnaklı Vekilden ‘Biji Türkiye’ Paylaşımı
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