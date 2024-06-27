Şırnaklılar, Türkiye - Çekya maçını kurulan dev ekranda izledi! Şırnaklı Vekilden ‘Biji Türkiye’ Paylaşımı

"Cumhuriyet Meydanında Bizim Çocuklar için buluşuyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, Çekya-Türkiye maçını izledi. Milli takım forması giyen vatandaşların, açık havadaki milli maç heyecanı dronla da görüntülendi. Alanı dolduran taraftarlar, ellerinde Türk bayraklarıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.
Etkinliğe, Vali Cevdet Atay, Vali Yardımcıları Talha Altuntaş, Hasan Hüseyin Alpaslan, Ahmet Kavanoz, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdür Cemal Dalman, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
AK PARTİLİ VEKİLDEN 'BİJİ TÜRKİYE' PAYLAŞIMI
HDP Şırnak Eski Milletvekili Ferhat Encu, Türkiye'nin Portekiz'e 3-0 yenilmesinin ardından 'Biji Portekiz' (Yaşasın Portekiz) diyerek tepkileri üzerine çekmişti.