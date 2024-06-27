Şırnaklılar, Türkiye - Çekya maçını kurulan dev ekranda izledi! Şırnaklı Vekilden ‘Biji Türkiye’ Paylaşımı

"Cumhuriyet Meydanında Bizim Çocuklar için buluşuyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, Çekya-Türkiye maçını izledi. Milli takım forması giyen vatandaşların, açık havadaki milli maç heyecanı dronla da görüntülendi. Alanı dolduran taraftarlar, ellerinde Türk bayraklarıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.