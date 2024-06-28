3. Dünya Savaşı ihtimali: TSK her senaryoya hazır

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "3. Dünya Savaşı ihtimalinin gözardı edilmemesi" yönündeki açıklamasını değerlendirdi. "Savunma ve güvenliğimize yönelik değerlendirmelerimizi yapıyor ve güncellenmesi gereken bütün planlarımızı yeni değerlendirmeler ışığında yapıyoruz" diyen kaynaklar şunları kaydetti: "En hazırlıklı ülkelerden biriyiz. TSK birçok coğrafyada sürekli faaliyetler icra eden dinamik bir ordu. Kendi planlarını, kendi lojistiğini test etmiş onaylatmış. Dünyanın birçok noktasında barışı destekleme faaliyetleri de yapıyor. Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama ordumuz da her türlü senaryoya hazır."Milli Savunma Bakanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda kaynaklar, Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki bazı meskûn mahallerde kontrol noktaları oluşturduğuna dair sosyal medyadaki görüntülerle ilgili, "TSK'nın sivillerin yaşadığı meskûn mahallere girmesi, buralarda kontrol noktaları oluşturması söz konusu değildir. Meskûn mahaller ve operasyon alanımıza yakın bölgelerdeki kontrol noktaları Iraklı yerel makamlar tarafından oluşturulmakta ve bu konuda Irak tarafı ile iyi bir koordinasyon yürütülmektedir" dedi. Bakanlık kaynakları ayrıca, Irak ile oluşturulacak Ortak Harekât Merkezi ile ilgili son duruma ilişkin de "Teknik çalışmalar devam ediyor. Bir harekât merkezi kurulacak" bilgisini verdi.Kaynaklar, Suriye sınırında insan kaçakçılığı iddiasıyla bir tuğgeneralin gözaltına alınmasına ilişkin de "Gizli yürütülen hazırlık soruşturması sonucunda Akçakale Savcımız tarafından gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili idari ve adli süreç birbiriyle bağlantılı yürüyor. Adli süreçteki gelişmelere göre idari süreçler de işletilmeye devam edecek. TSK'da disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine bakılmaksızın gereken yapılır" değerlendirmesinde bulundu.Kaynaklar, "TSK FETÖ ile mücadelede en hassas olan kurumlardan biri, çünkü bu durumdan en fazla zarar gören kurum TSK'dır. Bu nedenle yeni bilgi ve belgeler çıktığı müddetçe mücadelemiz de devam edecektir" ifadelerini kullandı.Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son iki haftada 89 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1270 oldu. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu.Pençe-Kilit Harekâtı ile elde ettiğimiz alan hâkimiyetini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez operasyonlarla geliştiriyor, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için faaliyetlerimize devam ediyor, Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz.