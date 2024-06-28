Başkan Erdoğan: Suriye ile ilişki kurmamaya sebep yok

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME

Biliyorsunuz bizim Cumhur İttifakı'nın önemli bir temsilcisi olarak Devlet Bey ile uzun bir süredir çalışmalarımız var. Uzun bir süredir Devlet Bey ile yaptığımız görüşmeler var. Bu görüşmelerimizi ara vermeden devam ettirdik, devam ettiriyoruz ve bundan sonra da yine aynı şekilde devam ettireceğiz.

Burada herhangi bir suistimale de fırsat vermeyi asla düşünmüyoruz. Böyle bir şey de söz konusu değil. Yine Devlet Bey ile şu anda ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, neler oluyor, ne gibi tedbirler almamız gerekir? Bunların değerlendirmesini yaptık. Bunların görüşmesini yaptık. Her görüşmemizde de nereden bakarsanız yani bir saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu değerlendirmelerle birlikte gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerekse Adalet ve Kalkınma Partisi olarak adımlarımızı atıyoruz.