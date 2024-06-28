CHP’li iki belediyeden TOKİ planlarına itiraz! 4 yıldır engelliyorlar

TOKİ YILMADI

TOKİ, tüm engellemelere rağmen yılmadı. Mahkemelerin iptal gerekçelerini de dikkate alarak bu güne kadar 3 kez iptal edilen planların 4.'sünü hazırladı. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onanan 25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı, 5 bin ölçekli nazım imar plan ve bin ölçekli uygulama imar planı dördüncü kez askıya çıkarıldı. Askıya çıkan planlara İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karabağlar Belediyesi'nden itiraz geldi.

AK PARTİLİ KAYA TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti İzmir milletvekili Mahmut Atilla Kaya Karabağlar ile Büyükşehir Belediyelerinin plana yaptıkları itirazlara tepki gösterdi. "İsimler değişiyor ama CHP zihniyeti değişmiyor!" diyen Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: "TOKİ'nin kendi arazisine inşa edilecek, kurası çekilmiş, Karabağlar'da ikamet eden dar gelirli, dezavantajlı ve yasal öncelikli gruplarda bulunan hemşehrilerimiz için yapılacak konutlara karşı çıkıyorlar. Yıllardır olduğu gibi, hemşehrilerimizin ev sahibi olma umutlarına yine saldırıyorlar. Cepheyi de genişlettiler. Eskiden sadece CHP'li Karabağlar Belediyesi engellerken, şimdi yanına CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi de eklendi. TOKi'nin Karabağlar-Uzundere'deki planlarına itiraz ettiler. Çıkın, mertçe söyleyin. Sizin, bu projede ev sahibi olacak, aralarında dar gelirliler ve dezavantajlı gruplarla birlikte şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları da bulunan 750 hemşehrimizle derdiniz nedir? Hep yaptığınız gibi, hiçbir işe çözüm bulmuyor, İzmirli hemşehrilerimize yapacağımız hizmetlerde de engel oluyorsunuz. Yalnız şunu iyi bilin. Üç yıldır süreci uzatıyorsunuz, belki biraz daha uzatabilirsiniz. Ama bu konutları yapmamızı, 750 vatandaşımızın ev sahibi olmasını asla engelleyemeyeceksiniz!" ifadelerine yer verdi.