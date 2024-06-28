Kolon kesen müteahhide şok tahliye! Hakim ve savcılar o sitede can vermişti

Kahramanmaraş depreminde Adıyaman'da Özkan Apartmanı bitişik nizam olduğu binadan koparak arka tarafta bulunan binanın üzerine yıkıldı. Aralarında depremden 5 ay önce evlenen 27 yaşındaki Hâkim Nazlıcan ve 28 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Tamer Levent çiftinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Adliye Binası yakınında yer alan Özkan apartmanıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında enkaz bölgesinde incelemeler yapıldı. Bilirkişi heyetinin yaptığı çalışmalar kapsamında, söz konusu binanın asansörünün 3'üncü kattan başladığı ve daha sonra binanın statiğini bozularak çalışmalar kapsamında, asansörün zemin kata indirildiği tespit edildi. Bunun üzerine Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Mehmet Özkan, 17 Şubat 2023'te gözaltına alınarak tutuklandı. İfadesinde, üçüncü katta bulunan asansörü genel tadilatta betonu kırmak suretiyle girişe indirdiğini itiraf eden Özkan, bu işlemi yaparken kolon veya kiriş kırmadığını ileri sürdü.
"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, binanın birinci kat ve ikinci kattaki asmolen döşemenin kesilmesi ve üçüncü kattan başlayan asansörü zemin kata indirmesi nedeniyle betonarme yapının yanal yükleri taşıyıcı sistem olan kolonları iletimini engellediği belirterek, bunun sonucu olarak deprem anında binanın bitişik nizam olduğu binadan kopup, burkularak arka tarafında bulunan binanın üzerine devrildiği bildirildi. İddianamede, asansörün 3'üncü kattan başlamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna da yer verildi.
"BAZI KOLON FİLİZLERİNİN DEVAM ETMEDİĞİ GÖRÜLDÜ"
Binanın ilk olarak 3 kat yapıldığın, daha sonra yapılan katlar sebebiyle asansörün ihtiyaç doğrultusunda 3'üncü kattan başlatıldığı değerlendirildiği kaydedilen iddianamede, "Alanda bulunan enkaz zemin kot hizasına kadar alındıktan sonra alanda yapılan incelemede bazı kolonların filizlerin devam etmediği gözlemlenmiştir. Binanın betonarme yapısında kullanılan demirin nervürsüz olduğu, kolon ve kiriş etriyelerinin kanca kısımlarının yapılmadığı, kullanılan beton içerisinde iri taneli mıcırların olduğu, kolon ve kiriş kesimlerinde demir sıklaştırmalarının yapılmadığı gözlemlenmiştir" ifadelerine yer verildi.
ASANSÖR FİRMASI TANIK OLARAK DİNLENDİ
Binanın asansör işini yapan firma sahibi Murat Korkmaz, Özkan apartmanına ait asansörün binanın 3'üncü katından itibaren yukarı doğru çalıştığını belirterek, "Bina toplamda zemin artı 9 katlıydı. Yapı sahibi Mehmet Özkan, bize asansörün giriş zemin kata kadar indirmek istediğini söyledi. Akabinde biz inşaat işiyle uğraşmadığımız için zemin kat ile 3'üncü kat arasındaki boşluğun kendisinin temizleyip yer açacağını söyledi. Asansörün yerini kendisi ayarladı. Asansörün zemin kat ile 3'üncü kat arasında yeri yoktu. Beton betonarme şeklinde kapatılmıştı. Mehmet Özkan zemin ile 3'üncü kat arasındaki betonu kırarak yerini hazırladı. Daha sonra biz mevcut asansörü zemin kata kadar indirdik. Binaya girildiği zaman giriş kattan asansöre binilebiliyordu. Bu iş için Mehmet Özkan ile sözleşme yapmıştık" dedi. Yapı sahibi Mehmet Özkan'ın giriş katta bulunan dükkân alanını öldürmemek amacıyla asansörü 3'üncü kattan başlattığını düşündüğünü savunan Korkmaz, "Zira asansör daha sonradan zemin kata indirdiği vakit dükkânın alanı da daralmıştı. Belki proje de zemin kattan başlıyor şeklinde yapmış olabilir. Projeyi görmediğim için bilmiyorum. Ancak zemin kat değil de 3'üncü kattan başlatmasının tek sebebi dükkânda kendisine yer açmaktır. Bu benim fikrimdir" dedi.
YAPI SAHİBİ TAHLİYE EDİLDİ
Hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açılan yapı sahibi sanık Mehmet Özkan, Adıyaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Haziran'da yapılan son duruşmada tahliye edildi. Asansör firması sahibi Murat Korkmaz hakkında ise, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz ederek, bir üst mahkeme olan Adıyaman 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.