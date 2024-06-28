Kolon kesen müteahhide şok tahliye! Hakim ve savcılar o sitede can vermişti

ASANSÖR FİRMASI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Binanın asansör işini yapan firma sahibi Murat Korkmaz, Özkan apartmanına ait asansörün binanın 3'üncü katından itibaren yukarı doğru çalıştığını belirterek, "Bina toplamda zemin artı 9 katlıydı. Yapı sahibi Mehmet Özkan, bize asansörün giriş zemin kata kadar indirmek istediğini söyledi. Akabinde biz inşaat işiyle uğraşmadığımız için zemin kat ile 3'üncü kat arasındaki boşluğun kendisinin temizleyip yer açacağını söyledi. Asansörün yerini kendisi ayarladı. Asansörün zemin kat ile 3'üncü kat arasında yeri yoktu. Beton betonarme şeklinde kapatılmıştı. Mehmet Özkan zemin ile 3'üncü kat arasındaki betonu kırarak yerini hazırladı. Daha sonra biz mevcut asansörü zemin kata kadar indirdik. Binaya girildiği zaman giriş kattan asansöre binilebiliyordu. Bu iş için Mehmet Özkan ile sözleşme yapmıştık" dedi. Yapı sahibi Mehmet Özkan'ın giriş katta bulunan dükkân alanını öldürmemek amacıyla asansörü 3'üncü kattan başlattığını düşündüğünü savunan Korkmaz, "Zira asansör daha sonradan zemin kata indirdiği vakit dükkânın alanı da daralmıştı. Belki proje de zemin kattan başlıyor şeklinde yapmış olabilir. Projeyi görmediğim için bilmiyorum. Ancak zemin kat değil de 3'üncü kattan başlatmasının tek sebebi dükkânda kendisine yer açmaktır. Bu benim fikrimdir" dedi.