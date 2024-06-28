Soykırımcılara Lahey baskısı sürüyor

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve beraberindeki 10 hukukçu ile TBMM üyelerinin yer aldığı heyetler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında işlediği savaş suçu, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarının soruşturulması amacıyla uluslararası kurumlarla görüşmek üzere Lahey'e gitti. TBMM heyetinde, Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Anayasa Komisyonu Üyesi ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan yer aldı. Heyetler, yarın öğleden önce Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) ve öğleden sonra Uluslararası Ceza Mahekmesi'nde (UCM) temaslarda bulunacak.