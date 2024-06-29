CHP’li başkan üniversite öğrencisi kızları kapı dışarı etti! Yerel seçim öncesi eğitime destek sözü vermişti

DAR GELİRLİ KIZ ÖĞRENCİLER KALIYORDU

Ülke genelinde birçok belediye kız ve erkek öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda barınması için öğrenci yurdu açarken Bayraklı Belediyesinin var olan yurdu kapatma kararı alması skandal olarak nitelendirildi.