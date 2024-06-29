Kültür Yolu Festivalleri’nin 6. Durağı Van! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy A Haber’in sorularını yanıtladı

ÇOCUKLARA ÖZEL KÖY

Çok büyük bir katılım bekliyoruz. Şehir merkezinde de küçük bir sahne yaptık. Orada da özellikle yerel sanatçılara yer vereceğiz. Sanatın her kesiminden vatandaşımıza hitap eden etkinlikleri içinde barındırıyor. Çocukları da unutmuyor ve festivalin yapıldığı şehirlere çocuk köyleri kuruyoruz ve buradaki amaç çocukları küçük yaşta kültür ve sanat ile tanıştırmak. Burada sadece oyunlar sergilenmiyor. Atölyeler, kurslar da oluyor.

1 MİLYON KATILIM

Tüm kurumlarımızın burada çalışması oluyor. Vatandaşlarımız sosyal medya hesaplarından bu etkinlikleri görebilir ve takip edebilirler. Etkinlik 9 gün sürecek ve herkese hitap ediyor. Festivallerimiz yapıldığı şehrin ekonomisine hareket getiriyor. Şehir içinde hareketlenme oluyor bunun yanında çevre şehirlerden etkinlikler için gelen vatandaşlar oluyor. Bu sene 40 bin sanatçı katılım var. 1 milyon katılım bekliyoruz.