Video Haber Kültür Yolu Festivalleri’nin 6. Durağı Van! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan önemli açıklamalar | Video
Kültür Yolu Festivalleri’nin 6. Durağı Van! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan önemli açıklamalar | Video

Kültür Yolu Festivalleri’nin 6. Durağı Van! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan önemli açıklamalar | Video

29.06.2024 | 13:45

Van Kültür Yolu Festivali başladı. Etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy A Haber’ e özel açıklamalarda bulundu ve “Festival her yaş grubuna hitap ediyor. Sosyal medya hesaplarından etkinlik takvimi görülüyor. Katılım hedefimiz 1 milyon. Bölgenin sosyal hayatına ve ekonomisine katkı sağlıyor.” dedi.

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