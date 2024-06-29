Messili kokain sevkiyatı! Örgüt lideri The Godfather, iki numara Messi hayranı çıktı!

Hollanda'da başlatılan ''Cherokee'' soruşturması kapsamında büyük çapta kokain ticareti yapan suç çetesinin Türkiye ayağındaki baronun Abdullah Alp Üstün olduğu ortaya çıkmıştı. Tarihin en büyük uluslararası uyuşturucu çetesi arasında yer alan örgütün, Türkiye yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler soruşturma dosyasına girdi. Çetenin yurtdışına parayı hawala yöntemiyle çıkartmak için Kapalı Çarşı'da kuyumcu açtığı ortaya çıkarken, mafya dizisi baba hayranı olan örgütün iki numarası ise Messi hayranı çıktı. Hollanda'ya sevk ettikleri kokainlerin üzerine Messi fotoğrafı yapıştıran örgütün iki numarasının Messili pastayla da doğum günü kutladığı fotoğrafları soruşturma dosyasına girdi.
Hollanda Krallığı Amsterdam Bölge Savcılığı tarafından başlatılan ''Cherokee'' adlı soruşturma kokain ticareti yapan ve suçtan elde edilen varlıkları aklayan suç örgütüne yönelik çalışmalarda şüphelilerin birden fazla uluslararası uyuşturucu nakliyesi işini organize ettiklerinin ortaya çıkmasının ardından Belçika'nın Anvers kentindeki bir depoda 4 ton 200 kilogram kokain ele geçirilmişti. Firari baron Joseph Johannes Leijdekkers'in Güney Amerika ile Avrupa arasında uyuşturucu sevkiyatı yaptığı uluslararası çetenin Türkiye ayağındaki baronun ise Abdullah Alp Üstün olduğu ortaya çıkmıştı.
KAPALI ÇARŞIDA KUYUMCU AÇMIŞLAR
Şebekenin uluslararası uyuşturucu sevkiyatındaki para trafiğini nasıl yönettiğiyle ilgili de soruşturma dosyasına önemli bilgiler girdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca düzenlenen suçtan elde edilen değere ilişkin rapor içeriğinde; Joseph Johannes Leijdekkers, Abdullah Alp Üstün ve Naci Yılmaz'ın uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde ettikleri gelirlerin aklanmasında birlikte hareket ettikleri, kendilerinin ve yakınlarının bankacılık işlemlerinde ve mal varlıklarında hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde önemli miktarda artış olduğu belirlendi. Dosya kapsamında tespit edilen şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri bulundukları ülkelerden Türkiye'ye nakit veya altın formunda getirdiği, bunları getirirken herhangi bir finansal iz bırakmamak adına yasal bankacılık sistemini kullanmayıp Hawala sistemini tercih ettiği, Türkiye'deki varlıklarını da aynı yöntemle yurt dışına çıkardığı Hawala'nın daha kolay yapılabilmesi için Kapalı Çarşı'da kuyumcu dükkanı açtıkları, lüks otomobil ticareti yaptıkları, bu görüntü altında lüks oto galerilere fiilen sahip oldukları, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirketler kurdukları, İstanbul'un en güzide yerlerinde lüks konutlar satın aldıkları, yabancı uyruklu şüpheliler açısından bu konutlar sayesinde Türk vatandaşlığı kazanmaya çalıştıkları, maddi değeri yüksek saat, kalem ve ziynet eşyaları satın aldıkları, banka ve kiralık kasalarda nakit para ve altın bulundurup varlıklarını bankacılık sistemine sokmaya çalıştıkları tespit edildi.
CORLEONE VE FIRINCI ENZO
İstanbul Etiler'de Autobank Otomotiv isimli oto galerinin sahibi olan Hasan Lala ise Abdullah Alp Üstün'ün kara parasını aklamakla suçlamasıyla örgüt dosyasına girdi. Hasan Lala da örgütün diğer üyeleri gibi şifreli haberleşme programlarında kod adı kullandığı öğrenildi. Hasan Lala'nın kod adını da diğer örgüt yöneticileri gibi mafya dizisi The Godfather'den aldığı ortaya çıktı. Lala'nın Baba filminde Micheal Corleone ile birlikte Don Vito'nun hayatını kurtaran fırıncı Enzo ismini kullandığı şifreli mesajlaşmaların çözümüyle ortaya çıktı.
UYUŞTURUCU ÇALAN 3 İSME İŞKENCE
Şebekenin bir uyuşturucu ticareti sırasında çalınan uyuşturucuyla ilgili örgüt üyelerine yaptığı işkence görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. Şebeke üyelerinden Uğur Yediel'in örgütün talimatıyla hareket ettiği, kendisi ile birlikte açık kimlikleri tespit edilemeyen toplam 4 kişiyi bir konteyner içerisinde elleri ayakları bağlı şekilde sorguya çektiklerine ait görüntüler çıktı. Mehmet T., Murat S. ve Tanıl A.'nın örgüt adına yaptıkları bir uyuşturucu sevkıyatı sırasında bir kısım uyuşturucuların çalınmasından dolayı sorumlu tutuldukları, özellikle Mehmet T.'nin ayaklarına çekiç ve sopalar ile vurarak eziyet ettiklerine dair videonun "Messi" kod adlı Fuat Aksoy tarafından Don Vito Corleone kod isimli Abdullah Alp Üstün'e gönderildiği belirlendi.
MESSİ HAYRANLIĞI
Şüphelilerin teknik takibe takılmamak için Threema, Signal, Black, Molly, Telegram, Whatsapp Busıness gibi uçtan uca şifreli programlar üzerinden birbirleri ile irtibat kurdukları, her şüphelinin ayrı bir kod isim kullandığı yapılan tespitlere örgütün Türkiye ayağındaki iki numarası Fuat Aksoy'un ise "Messi" kod adını kullandığı belirlendi. Mafya dünyasından kod isimler kullanan çetenin bunun yanında futbolcu isimlerini de kendilerine kod ad olarak verdiği tespit edildi. Şifreli programlarda Messi'nin yanı sıra Benzema, İcardi, Ronaldo, Zlatan gibi kod ismi kullanan çete üyeleri de çıktı.
MESSİLİ KOKAİN, MESSİLİ PASTAYLA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ
Kod adı "Messi" olan Fuat Aksoy'un incelemesi yapılan kriptolu telefonun açılış ekranında ve içerisindeki uygulamalarda Arjantinli ünlü futbolcu Leonel Messi'nin resimlerinin yer aldığı, şüphelilerden Selçuk Aydın'ın kullandığı tespit edilen cep telefonunda Fuat Aksoy'un "iyi ki doğdun Messi abi" yazılı doğum günü pastasını üflediği fotoğrafları da çıktı. Hatta onun gönderdiği bazı kokain paketlerinin üzerinde 'Messi'nin fotoğraflarının yapıştırıldığı da soruşturma dosyasına girdi. 'Messi' kod adlı Aksoy'un Hollanda'da irtibata geçtiği uyuşturucu kaçakçısının kod isminin "Benzama" olduğu 'Messi' fotoğrafı yapıştırılmış kokainlerin teslim adreslerini ona ilettiği şifreli programdaki yazışmalardan elde edildi.Uyuşturucu operasyonunda şifreli mesajlar! Detaylar şoke etti: “The Godfather” filminden esinlenmişler