Messili kokain sevkiyatı! Örgüt lideri The Godfather, iki numara Messi hayranı çıktı!

KAPALI ÇARŞIDA KUYUMCU AÇMIŞLAR

Şebekenin uluslararası uyuşturucu sevkiyatındaki para trafiğini nasıl yönettiğiyle ilgili de soruşturma dosyasına önemli bilgiler girdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca düzenlenen suçtan elde edilen değere ilişkin rapor içeriğinde; Joseph Johannes Leijdekkers, Abdullah Alp Üstün ve Naci Yılmaz'ın uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde ettikleri gelirlerin aklanmasında birlikte hareket ettikleri, kendilerinin ve yakınlarının bankacılık işlemlerinde ve mal varlıklarında hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde önemli miktarda artış olduğu belirlendi. Dosya kapsamında tespit edilen şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri bulundukları ülkelerden Türkiye'ye nakit veya altın formunda getirdiği, bunları getirirken herhangi bir finansal iz bırakmamak adına yasal bankacılık sistemini kullanmayıp Hawala sistemini tercih ettiği, Türkiye'deki varlıklarını da aynı yöntemle yurt dışına çıkardığı Hawala'nın daha kolay yapılabilmesi için Kapalı Çarşı'da kuyumcu dükkanı açtıkları, lüks otomobil ticareti yaptıkları, bu görüntü altında lüks oto galerilere fiilen sahip oldukları, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirketler kurdukları, İstanbul'un en güzide yerlerinde lüks konutlar satın aldıkları, yabancı uyruklu şüpheliler açısından bu konutlar sayesinde Türk vatandaşlığı kazanmaya çalıştıkları, maddi değeri yüksek saat, kalem ve ziynet eşyaları satın aldıkları, banka ve kiralık kasalarda nakit para ve altın bulundurup varlıklarını bankacılık sistemine sokmaya çalıştıkları tespit edildi.