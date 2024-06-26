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Uyuşturucu operasyonunda şifreli mesajlar! Detaylar şoke etti: “The Godfather” filminden esinlenmişler
Giriş Tarihi: 26.06.2024 06:37
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
06:39
Uyuşturucu operasyonunda şifreli mesajlar! Detaylar şoke etti: “The Godfather” filminden esinlenmişler
Güney Amerika ile Avrupa arasındaki karteli yöneten Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın Türkiye'de bağlantılı olduğu zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli hakkında 82 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Abdullah Alp Üstün ve oğlunun, ünlü Godfather filminden esinlenerek kod isimler kullanması dikkat çekti.