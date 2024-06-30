Ailesi için yaşadı vatanı için şehit oldu

Millet iradesinin tanklar altında FETÖ'cü hainleri tarafından ezilmek istenmesi karşısında, candan geçerek bağımsızlığımızı koruyan kahramanların yakınları, gururu ve özlemi bir arada yaşadıklarını ifade ediyor. Dünyaya, 'demokrasiye sahip çıkma' dersi verdiğimiz gün olan 15 Temmuz'a sayılı günler kala, SABAH, şehit Mehmet Güder'in oğlu İbrahim Güder ile duygu dolu bir sohbet gerçekleştirdi. FETÖ'cü hainlerin, milletin silahını, milletin evlatlarına doğrultması sonucu, şehadete yürüyen 15 Temmuz gecesinin kahramanlardan biri olan Mehmet Güder, darbe girişimini öğrenir öğrenmez Fatih'te şube müdürü olarak çalıştığı restoran çalışanlarına "Bu akşam vatana sahip çıkmazsak ne zaman sahip çıkacağız?" diyerek Vatan Caddesi'ne gitti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesi üzerine Vatan Caddesi'ndeki kalabalığa katılan Güder, diğer vatandaşlarla beraber cuntacılara karşı kahramanca direndi. Bu sırada vatandaşları dağıtmak için helikopter içerisinde bulunan darbeciler tarafından açılan ateş sonucu Mehmet Güder kafasına isabet eden kurşunla olay yerinde şehadet şerbetini yudumladı.Babasının, hayatını ailesine adadığını kaydeden oğlu İbrahim Güder, "Ailesine hayatını adadı, ömrünü de vatanı için hiç gözünü kırpmadan feda etti. Kahramanlığıyla gurur duyuyoruz, özleminin acısıyla mahzunlaşıyoruz. İzler şehadet mertebesinin yüceliğine inanan insanlarız. Dolayısıyla bu acımızı hafifletiyor. Vuslatı bekliyoruz. Babamın özlemi her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı.İbrahim Güder, "Babam, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal etmek isteyen darbecilere karşı mücadele ediyordu. Helikopterden açılan ateş sonucu başından ve omzundan vurularak şehit oldu. Babam, vatanımızın işgal edilmemesi, milletimizin iradesinin çiğnenmemesi ve devletimizin bekası için sokağa çıktı. Vatanı olmayanın, hiçbir şeyi olmayacağının bilincindeydi" şeklinde konuştu.