CHP’li Başkan makamında adam dövdürdü, dayaktan gözaltına alındı

Başkan Dönmez de sözleşmelerini fes etmek istediği firma yetkilileri Uygur ve Dolma ile odada baş başa görüştüğünü ve firma yetkililerinin kendisine saldırdığını ve bunun üzerine koruması Rıza Gidiş ve şoförü Mustafa Onur Aksoy'un olaya müdahale ettiğini iddia etti. Başkan Dönmez önce Kula Devlet Hastanesi'nden darp raporu alarak darp edilen firma yetkililerinden şikayetçi oldu. Olay yerindeki delilleri yok ettiği ve firma yetkililerini darp ettirdiği iddiasıyla gözaltında olan Başkan Dönmez'in Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.