Başkan Erdoğan: Muhalefet uçuk vaatlerle popülizm yaptı!

Başkan Erdoğan AK Parti Kızılcahamam Kampı Yerel Yönetimler Değerlendirme Toplatısı'nda konuşuyor...

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

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Merkez Yürütme Kurulu kıymetli üyelerimiz, değerli başkanlarımız, grup başkan vekillerimiz ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtası ile 81 vilayetimizdeki vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Toplantımız münasebeti ile sizlerle olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Toplantının içeriğine katkı sunan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni başkanlarımızı, tekrar seçilenleri yürekten tebrik ediyorum.

"ORTAK AKILLA ÇÖZÜMLER ARIYORUZ"

Seçim döneminde belediye başkanlarımızla çeşitli vesilelerle bir araya geldi. AK Parti'den geniş çaplı istişare toplantılarını seçimler bebesiyle gerçekleştiremedik. Geçen ay yine burada partimizin eski yeni kurmay kadrosu ve milletvekilleri ile beraber olduk. Her kademede danışmaya diyaloğa önem veriyoruz. Ortak akılla çözümler arıyoruz.

"MİLLETİMİZİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETTİK"

Bizim hikayemiz yerelden genele ilerleyen bir başarıdır. Milletimiz yerel yönetimlerde gördü tanıdı bize orada inandı ve güvendi. Bize iktidar kapısını açan da 22 yıldır iktidarda tutan da yerel yönetimlerdeki başarımızdır. Toplumun beklentilerini karşılamalıyız. Değişime daha hızlı adapte olmalıyız.

"MUHALEFET EKONOMİDEKİ SIKINTILARI İSTİSMAR ETTİ"

Muhalefet hep uçuk vaatlerde bulundu, popülizm yapıldı. ekonomideki sıkıntıları istismar ettiler.

"MİLLETİMİZ SON SÖZÜ SANDIKTA SÖYLEDİ"

Dünyanın ve Türkiye'nin gerçekleri temelinde hazırladığımız projelerimizi kamuoyuyla paylaştık. Milletimiz son sözü sandıkta söyledi iradesini orada özgürce yansıttı. Biz de bu iradeyi öpüp başımızın üzerine koyduk. 40,5 oy oranına ulaşmıştır. Milletimiz 12 büyükşehir 12 il 347 ilçe olmak üzere toplam 541 belediyenin yönetimini AK Parti'ye emanet etmiştir. Müttefikimiz Milliyetçi Hareket Partisi ise 8 il 114 ilçe ve 97 belde belediyesi kazandı. Böylece Cumhur İttifakı 12'si büyükşehir 20'si il olmak üzere toplam 760 belediyede işi göğüslemiş oldu.

düne kadar seçim kazanmak için atıp tutanlar bugün ekmekten suya ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar. Ucuzlatacağız fiyatını indireceğiz hatta bedava yapacağız dedikleri hizmetlerin tamamında fiyat artırışına gittiler. Gemiyi öyle bir azıya aldılar ki kendi partileri bile isyan etti.

Verdikleri sözlerin arkasında durmak yerine bütün enerjilerini bahane bulmaya harcıyorlar.