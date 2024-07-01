Başkan Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampında konuştu | Video
Başkan Erdoğan AK Parti Kızılcahamam Kampı Yerel Yönetimler Değerlendirme Toplatısı'nda önemli mesajlar paylaştı. "Bizim hikayemiz yerelden genele ilerleyen bir başarıdır" diyen Başkan Erdoğan "2002'deki iktidar kapısını yerel yönetimlerdeki başarı açtı" ifadelerini kullandı. Muhalefetin uçuk vaatlerde bulunarak popülizm yaptığını belirten Başkan Erdoğan, Kayseri'deki çocuğa taciz gerginliğine de değinerek "Bu olayların sebebi muhalefetin zehirli söylemleridir. Vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez" açıklamasını yaptı.
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