Buna göre, sağlık sorunları nedeniyle görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum getirildi.

BAKAN KURUM: 81 İLİN HER KÖŞESİNE KOŞMAYA DEVAM

Bakan Kurum göreve getirildikten sonra sosyal medya üzerinden yaptığı ilk paylaşımında Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek 81 ilin her köşesine kpşmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Bakan Kurum "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır. Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Rabbim üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi aziz milletimize mahcup etmesin." açıklamasında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan ilk paylaşım! "Türkiye Yüzyılı" vurgusu