Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan ilk paylaşım! "Türkiye Yüzyılı" vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum atandı. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Bakan Kurum, sosyal medyadan yaptığı ilk paylaşımında Türkiye Yüzyılı vurgusunda bulunarak "Başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.