Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çeyrek finale yükselen A Milli Takım'a tebrik
Giriş Tarihi: 3.7.2024 00:09 Son Güncelleme: 3.7.2024 00:11

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çeyrek finale yükselen A Milli Takım'a tebrik

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'yı 2-1 yenerek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Başkan Erdoğan "Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim Çocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." mesajını paylaştı.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan çeyrek finale yükselen A Milli Takım’a tebrik

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'yı 2-1 yenerek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Başkan Erdoğan "Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim Çocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." mesajını paylaştı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çeyrek finale yükselen A Milli Takım'a tebrik
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