Son dakika: Başkan Erdoğan’dan çeyrek finale yükselen A Milli Takım’a tebrik

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'yı 2-1 yenerek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.#BizimÇocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 ⚽️— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 2, 2024
Başkan Erdoğan "Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim Çocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." mesajını paylaştı.