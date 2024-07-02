A Milli Takım’ımız, Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi | EURO 2024

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final bileti almak için Avusturya ile kritik bir maçta kozlarını paylaştı. Millilerimiz, zorlu maçı 2-1 kazanarak turnuvada çeyrek final biletini kaptı.

A Milli Takım'ımıza çeyrek finali getiren golleri 1. ve 60. dakikada Merih Demiral kaydetti.

Avusturya'nın tek golünü ise 66. dakikada Gregoritsch attı.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP HOLLANDA!

EURO 2024'te son 8 takım arasına adını yazdıran A Milli Takımımız'ın çeyrek finaldeki rakibi Hollanda oldu.

Kritik karşılaşma 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.