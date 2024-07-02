Gar saldırısında 10 sanığa ağır müebbet hapis

Ankara'da 10 Ekim 2015'te DEAŞ'ın saldırısı sonucu 103 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Ekim Katliamı davasında karar çıktı. Dün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmada, tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden videokonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada 16'sı firari 10'u tutuklu sanıklar hakkında karar verildi. D
uruşmada, tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Erman Ekici 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.