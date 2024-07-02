İşimizi geri verin

Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası'na gönderdiği yazıyla 345 belediye personelinin iş akitlerini feshedeceğini ve toplu işten çıkarma yapacağını bildiren Yalova Belediyesi'nde, kadrolu 136 personelin işine son verildi. İş akitleri feshedilen personelden 47'si yapılan itiraz sonucu işe geri alınırken, işe geri dönüşleri kabul edilmeyen 89 personel, Cumhuriyet Meydanı'nda çadır kurarak eylem başlattı. Belediye Başkanı Mehmet Gürel'in, seçim sloganı olan 'Yalova birleşiyor işin ehli geliyor' sözünü hatırlatan 89 kişi, 'İşçiler burada işin ehli nerede' pankartı açıp, slogan atarken, Hizmetİş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, ekonomik nedenler gerekçe gösterilerek iş akitlerinin feshedildiğini belirterek, "Maalesef belediye başkanları seçimden önce insanları ziyarete gidiyorlar. İş yerlerinde iş barışını sağlayacaklarını, burada huzurun olacağını söylüyorlar ama maalesef, seçimlerden sonra ekonomik gerekçeleri bahane ederek çalışanların iş haklarını feshediyorlar. Bu arkadaşlarımız parklarda, bahçelerde, temizlikte çalışan arkadaşlarımız. Alın terinin dışında hiçbir sermayesi olmayan emekçi kardeşlerimiz.Siz gelip 10-15 senedir çalışan işçileri, hiçbir gerekçe göstermeden işinden ekmeğinden edemezsiniz. Bunun adı hukuksuzluktur. Bizim derdimiz belediye başkanıyla kavga yapmak değil. Böyle bir derdimiz yok. Bütün derdimiz işten atılan arkadaşlarımızın işlerine geri dönmeleri" diye konuştu. İş akdi feshedilenlerden Hurşit Köse, "Ben işimden oldum. Ne yapacağım? Fazlasıyla mağdurum. Benim gibi mağdur olan çok arkadaş var. Biz işimizi geri istiyoruz. Bizi işten çıkarıyorlar, tazminat istemiyoruz. Biz sadece işimizi geri istiyoruz. Güzellikle, iyilikle olsun, istiyoruz. Ben temizlikçiydim. Senin süpürge yapan işçiyle ne işin var. Hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldım. Ne mesaj geldi ne aradılar ne tutanağım var ne de bugüne kadar 1 gün izin almışlığım var. Yüz kızartıcı bir suçum da yok" dedi. Üç aydır maaş alamadığını iddia eden Recayi Celayır ise "3 aydan beri bize maaş ödenmiyor. Neymiş, belediyede para yokmuş. Bizim çoluğumuzun çocuğumuzun karnını kim doyuracak? Buna rağmen işten çıkartılıyoruz. İşten çıkarıldığımızdan haberimiz bile yok. Ben de park bahçe personeliydim. Sıcağın altında biz çalışıyoruz ama biz işten çıkarılıyoruz" ifadelerini kullandı. DHA