Sinan Ateş sanıkları hâkim karşısında

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık tetikçi Eray Özyağcı, Ateş'i kendisinin vurduğunu anlattı. Sanıklardan azmettirici Doğukan Çep de cinayeti azmettirenin kendisi olduğunu Ateşi, 1 milyon liraya anlaştıkları bir dava için "Dosyanın bitmemesi üzerine" hedef aldığını söyledi. Dava kapsamında savunmaların alınmasına bugün devam edilecek.