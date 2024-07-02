Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA - MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edildiler! 13 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 2.7.2024 10:50 Son Güncelleme: 2.7.2024 11:02

SON DAKİKA - MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edildiler! 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 10, Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 olmak üzere 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SON DAKİKA - MSB duyurdu! Irak ve Suriye’nin kuzeyinde tespit edildiler! 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam!" notuyla sosyal medya hesabından operasyonları duyurdu.

SON DAKİKA: MSB duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi! | Video

IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNDE TESPİT EDİLDİLER!

MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA - MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edildiler! 13 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA