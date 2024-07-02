SON DAKİKA - MSB duyurdu! Irak ve Suriye’nin kuzeyinde tespit edildiler! 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam!" notuyla sosyal medya hesabından operasyonları duyurdu.
SON DAKİKA: MSB duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi! | Video
IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNDE TESPİT EDİLDİLER!
MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.
Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle… pic.twitter.com/NLb6afIkZF