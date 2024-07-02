Video Haber SON DAKİKA: MSB duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi! | Video
SON DAKİKA: MSB duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi! | Video

SON DAKİKA: MSB duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi! | Video

02.07.2024 | 10:55

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Zeytin Dalı bölgesinde operasyon düzenlendiğini ve 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

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SON DAKİKA: MSB duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi! | Video 01:37
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