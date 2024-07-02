Suriyeli komutandan provokasyon uyarısı! “Fitnecilerin peşinden gitmeyin Türk bayrağına saygılı olun"

Bu nedenle devrimci halkımızı itidalli davranmaya ve meşru taleplerini barışçıl bir şekilde ifade etmeye çağırıyoruz" dedi. "Sivil barışı korumanın" önemine değinen Şamiye Cephesi komutanı Ebul İz, "Ayrıca insanlara veya mallara yönelik her türlü sabotaj veya suistimal eylemini de güçlü bir şekilde kınıyoruz ve barışçıl hareketin, barış içinde bir arada yaşamanın ve halkın tüm bileşenleri arasındaki karşılıklı saygının imajını çarpıtanlardan hesap sormak için çalışacağız" ifadelerini de kullandı.



Müşterek Kuvvetler ise "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili kurumlarıyla temas halinde bulundukları" ifade ederek, "Özgürleştirilmiş Bölge halkını fitne sahiplerinin peşinden gitmemeye" çağırdı.