AK Parti’den Alman İçişleri Bakanı Faeser’e ’ırkçılık’ ayarı: Önce kendi tarihlerine baksınlar

'ÖNCE KENDİ TARİHLERİNE BAKSINLAR'

Mustafa Varank, Faeser'in bu açıklamasını kendi sayfasında paylaşarak, "Merih'in gol sevinci bu topraklara ait bir değerdir. Futbolcumuzla gurur duyuyoruz ve her daim yanındayız. Milli futbolcumuzun gol sevincini 'ırkçılık' olarak niteleyenler önce kendi tarihlerine baksınlar. LGBT propagandasını ayakta alkışlayanların ya da PKK'ya selam duranların Türk'ü hazmetmesini zaten beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.