Giriş Tarihi: 03.07.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
08:43
Son dakika haberleri: Avrupa Türkiye'nin Avusturya zaferini konuştu! "Türkler, Merih Demiral'in rüya gecesinde..."
Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türkiye'ye turu getiren golleri 1 ve 58'inci dakikada Merih Demiral kaydetti. Avusturya'nın tek golü ise 66'ncı dakikada Grillitsch'ten geldi. Bu sonucun ardından Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Avusturya ise turnuvaya veda etti. Tarihi zaferin ardından tüm Avrupa manşetlerinde Türkiye'nin zaferine övgüler yağdırıldı. İşte o çarpıcı manşetler...