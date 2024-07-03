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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Avrupa Türkiye'nin Avusturya zaferini konuştu! "Türkler, Merih Demiral'in rüya gecesinde..."
Giriş Tarihi: 03.07.2024 08:39 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 08:43

Son dakika haberleri: Avrupa Türkiye'nin Avusturya zaferini konuştu! "Türkler, Merih Demiral'in rüya gecesinde..."

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türkiye'ye turu getiren golleri 1 ve 58'inci dakikada Merih Demiral kaydetti. Avusturya'nın tek golü ise 66'ncı dakikada Grillitsch'ten geldi. Bu sonucun ardından Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Avusturya ise turnuvaya veda etti. Tarihi zaferin ardından tüm Avrupa manşetlerinde Türkiye'nin zaferine övgüler yağdırıldı. İşte o çarpıcı manşetler...

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Son dakika haberleri: Avrupa Türkiye’nin Avusturya zaferini konuştu! Türkler, Merih Demiral’in rüya gecesinde...

Tarihinde 6. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, üçüncü kez çeyrek final heyecanı yaşayacak. 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde gruptan çıkan Milli Takım, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek organizasyona veda etti.

Son dakika haberleri: Avrupa Türkiye’nin Avusturya zaferini konuştu! Türkler, Merih Demiral’in rüya gecesinde...

ÇEYREK FİNALDE RAKİP HOLLANDA

EURO 2008'de büyük bir başarıya imza atarak yarı finale kadar yükselip Almanya'ya kaybeden Ay-Yıldızlı ekibimiz, cumartesi günü Hollanda karşısında bir kez daha son 4'e kalabilmek için mücadele edecek.

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Son dakika haberleri: Avrupa Türkiye’nin Avusturya zaferini konuştu! Türkler, Merih Demiral’in rüya gecesinde...

Tarihi zaferin ardından Avrupa'da tüm manşetler, A Milli Takımımızın gösterdiği performansı konuştu. İşte Avrupa'dan çarpıcı manşetler...

Son dakika haberleri: Avrupa Türkiye’nin Avusturya zaferini konuştu! Türkler, Merih Demiral’in rüya gecesinde...

'DURDURULAMAZ VURUŞU KORNERE ÇELDİ'

Nachrichten (Avusturya): Mert Günok, Baumgartner'in aslında durdurulamaz olan kafa vuruşunu bir şekilde kornere çelmeyi başarınca Avrupa Şampiyonası rüyamız sona erdi.

Son dakika haberleri: Avrupa Türkiye’nin Avusturya zaferini konuştu! Türkler, Merih Demiral’in rüya gecesinde...

Der Standard (Avusturya): Avusturya'nın Avrupa Şampiyonluğu hayali sona erdi. Turnuvada ilham kaynağı olmayı başaran Avusturya, son 16 turunda aniden durduruldu.

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