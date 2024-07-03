Son dakika haberleri: Avrupa Türkiye'nin Avusturya zaferini konuştu! "Türkler, Merih Demiral'in rüya gecesinde..."

ÇEYREK FİNALDE RAKİP HOLLANDA

EURO 2008'de büyük bir başarıya imza atarak yarı finale kadar yükselip Almanya'ya kaybeden Ay-Yıldızlı ekibimiz, cumartesi günü Hollanda karşısında bir kez daha son 4'e kalabilmek için mücadele edecek.