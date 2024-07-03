Haberler Gündem Haberleri Anma etkinlikleri
Giriş Tarihi: 3.7.2024

Anma etkinlikleri

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Anma etkinlikleri
15 Temmuz Derneği, darbe girişiminin 8'inci yılında anma etkinliklerini duyurdu. Buna göre köprülere bayrak asılacak. 7 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz fotoğraf sergisi açılacak. 'On5sıfır7 Film Galası'yla başlayacak film gösterimleri yapılacak. 10 Temmuz'da şehit ailelerine ve gazilere yemek verilecek. 11 Temmuz'da Vatan Koşusu, 12 Temmuz'da 253 şehit için hatim programı düzenlenecek. 14 Temmuz'da '15 Temmuz'dan Gazze'ye Bisiklet Turu' Dolmabahçe Meydanı'ndan başlayıp 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda bitecek. 15 Temmuz'da tankların ezdiği ve silahların ateş açtığı araçlar sergilenecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Anma etkinlikleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA