Anma etkinlikleri

15 Temmuz Derneği, darbe girişiminin 8'inci yılında anma etkinliklerini duyurdu. Buna göre köprülere bayrak asılacak. 7 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz fotoğraf sergisi açılacak. 'On5sıfır7 Film Galası'yla başlayacak film gösterimleri yapılacak. 10 Temmuz'da şehit ailelerine ve gazilere yemek verilecek. 11 Temmuz'da Vatan Koşusu, 12 Temmuz'da 253 şehit için hatim programı düzenlenecek. 14 Temmuz'da '15 Temmuz'dan Gazze'ye Bisiklet Turu' Dolmabahçe Meydanı'ndan başlayıp 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda bitecek. 15 Temmuz'da tankların ezdiği ve silahların ateş açtığı araçlar sergilenecek.