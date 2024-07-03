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Giriş Tarihi: 3.7.2024 18:08 Son Güncelleme: 3.7.2024 18:23

SON DAKİKA | Astana'da 3'lü zirve: Başkan Erdoğan, Aliyev ve Şahbaz Şerif ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Toplantının başlarında Başkan Erdoğan ile Aliyev arasında dikkat çeken bir diyalog gerçekleşti.

BETÜL USTA BETÜL USTA
SON DAKİKA | Astana’da 3’lü zirve: Başkan Erdoğan, Aliyev ve Şahbaz Şerif ile görüştü

Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile toplantı yaptı.

Toplantı, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan, toplantının başında karşıladığı Aliyev'e "Bayağı dirisin maşallah." dedi, Aliyev de "Sizi görende." yanıtını verdi.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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SON DAKİKA | Astana'da 3'lü zirve: Başkan Erdoğan, Aliyev ve Şahbaz Şerif ile görüştü
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