SON DAKİKA | Astana'da 3'lü zirve: Başkan Erdoğan, Aliyev ve Şahbaz Şerif ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Toplantının başlarında Başkan Erdoğan ile Aliyev arasında dikkat çeken bir diyalog gerçekleşti.