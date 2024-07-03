DEM Parti zulmü devam ediyor: Sürülen gazeteciye sansür soruşturması

DEM Partili belediyeler yerel seçimin ardından işçi kıyımı ve personelin yerini değiştirerek mobbing uygulamasını hayata geçirdi. Şu ana kadar Diyarbakır'daki DEM Partili belediyelerde 1300 kişi işten atıldı, büro personeli onlarca kişi ise ya zabıta ya da temizlik ve park bahçeler işinde görevlendirildi. Bunlardan biri de 30 yıllık gazetecilik geçmişi olan Saffet Azbay oldu.Basın biriminde çalışırken, park bahçeler işinde görevlendirilen basın mensubu Azbay, kaldırım işlerinde çalıştığı için olaya tepki gösterdi. Hizmet İş Sendikası ile birlikte basın açıklaması yapan Azbay hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.Ayrıca belediye yönetimi Azbay'ın "basın" olan işe giriş kodunu "temizlik" olarak değiştirdi.SABAH'a konuşan Azbay, Bağlar Belediyesi yönetiminin zulüm ve adaletsizlikte sınır tanımadığını belirterek şöyle dedi: "Önce keyfi bir kararla basın biriminden alarak parke taşı işine verdiler. Biz kararlı bir duruş sergileyip karşı mücadele başlatınca bu kez de 'basınla ilişkiler' olan işe giriş kodumuzu 'temizlik işleri' olarak değiştirdiler. Hakkımda disiplin soruşturması başlatmışlardı. İşin ilginç tarafı savunma verdikten hemen sonra işe giriş kodumu e-Devlet üzerinden değiştirerek beni bu defa sokak temizliğine verdiler. Bu zulme sessiz kalamam" diyerek başına gelenleri paylaştı.