Son dakika: Kayseri’deki sokak provokasyonlarıyla İstanbul’da 10 kişi tutuklandı

10 KİŞİ TUTUKLANDI

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarına karıştıkları tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 22 şüpheliye işlem yapıldığı, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 1'inin ise adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.