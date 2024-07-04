Son dakika: Kayseri’deki sokak provokasyonlarıyla İstanbul’da 10 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Kayseri'deki sokak eylemleriyle ilgili İstanbul'da 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Zanlılardan 10'u tutuklandı.
OPERASYONDA ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, 30 Haziran'da Kayseri'de yaşanan olayların ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
10 KİŞİ TUTUKLANDI
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarına karıştıkları tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 22 şüpheliye işlem yapıldığı, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 1'inin ise adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.