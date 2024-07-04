Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kayseri'deki sokak provokasyonlarıyla İstanbul'da 10 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 4.7.2024 21:20 Son Güncelleme: 4.7.2024 21:40

Son dakika: Kayseri'deki sokak provokasyonlarıyla İstanbul'da 10 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Kayseri'deki sokak olaylarıyla ilgili İstanbul'da 51 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Zanlılardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA
Son dakika: Kayseri’deki sokak provokasyonlarıyla İstanbul’da 10 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Kayseri'deki sokak eylemleriyle ilgili İstanbul'da 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Zanlılardan 10'u tutuklandı.

OPERASYONDA ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, 30 Haziran'da Kayseri'de yaşanan olayların ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarına karıştıkları tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 22 şüpheliye işlem yapıldığı, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 1'inin ise adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Çalışmaların devamında, il genelinde izinsiz toplanmalara ve olaylara karıştıkları tespit edilen 29 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, şüphelilerden 6'sının tutuklandığı, 2'sine adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 3'ünün ise adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kayseri'deki provokasyonla ilgili açıklama: 474 gözaltı MİT’ten provokatörlere mesaj: “Eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir”

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Son dakika: Kayseri'deki sokak provokasyonlarıyla İstanbul'da 10 kişi tutuklandı
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